Sorpreso vicino alla casa dell' anziana madre nonostante il divieto di avvicinamento | 52enne arrestato

Prosegue l'attività straordinaria di controlli del territorio da parte dei Carabinieri di Lucera. Nel corso dell'operazione, i militari hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 52 anni, residente nel comune federiciano. L'uomo era destinatario di un provvedimento giudiziario che gli vietava l'avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, la sua anziana madre, in passato già vittima di maltrattamenti in famiglia. Nonostante la misura cautelare in corso, l'uomo è stato sorpreso dai militari nei pressi dell'abitazione della donna, a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa. Intervenuti tempestivamente, i carabinieri hanno bloccato il 52enne, il quale è stato successivamente condotto presso la casa circondariale di Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

