A Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, due persone sono state arrestate in poco più di due giorni a causa di un episodio di violenza familiare. La vicenda coinvolge un uomo che, nonostante un divieto, avrebbe colpito la madre e successivamente si sarebbe ripresentato nella sua abitazione. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni familiari che si prolungano nel tempo.

Casalecchio di Reno (Bologna), 27 aprile 2026 – Due arresti in poco più di due giorni, la stessa persona al centro e una vicenda familiare che si trascina da tempo. Succede a Casalecchio di Reno, dove un uomo italiano di 46 anni è finito due volte nei guai nel giro di 48 ore, prima per maltrattamenti nei confronti della madre e poi per aver violato le misure cautelari appena imposte. Il primo intervento dei carabinieri è scattato dopo una segnalazione arrivata al 112. Quando i militari sono arrivati nell’abitazione indicata, si sono trovati davanti una scena preoccupante: l’anziana madre aveva la testa fasciata con un asciugamano intriso di sangue.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, picchia la madre e torna sotto casa sua nonostante il divieto

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