A Picanello, lungo una strada, è stato rinvenuto del veleno. L’associazione Anta onlus ha presentato un esposto alle autorità competenti. Sono in corso verifiche per capire come le telecamere presenti nell'area possano contribuire a identificare chi ha lasciato il veleno. Nessuna informazione sulle persone coinvolte o sulle ragioni di questo episodio. Le forze dell’ordine stanno approfondendo la vicenda.

? Punti chiave Quali telecamere potrebbero aiutare a identificare i responsabili dell'avvelenamento?. Come hanno fatto le esche tossiche a finire vicino alle scuole?. Quali sono le conseguenze legali per chi ha sparguto il veleno?. Perché i cani del quartiere sono finiti in condizioni critiche?.? In Breve Esche tossiche rinvenute tra via Duca degli Abruzzi e viale Regina Bianca.. Alcuni cani del quartiere sono stati portati d'urgenza in clinica veterinaria.. Responsabilità penale prevista per gli articoli 544 bis e 674 del codice penale.. Richiesta di analisi filmati dalle telecamere pubbliche e private della zona.. L’Anta onlus Regione Sicilia ha presentato un esposto formale al commissario della polizia ambientale di Catania, Antonino Lizzio, dopo il ritrovamento di esche tossiche tra via Duca degli Abruzzi e viale Regina Bianca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Picanello, trovato veleno in strada: l’Anta onlus presenta esposto

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