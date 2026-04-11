Picanello vende marijuana in strada | pusher 32enne arrestato dalla polizia

Durante un pattugliamento nel quartiere Picanello, gli agenti della squadra mobile hanno notato un uomo di 32 anni a bordo di uno scooter nei pressi di piazza della Guardia. L’uomo si guardava spesso intorno mentre si trovava in strada. I poliziotti hanno deciso di fermarlo e, durante il controllo, hanno trovato droga e denaro contante. L’individuo è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un pattugliamento del quartiere Picanello, i poliziotti della squadra mobile della questura di Catania hanno notato, nei pressi di piazza della Guardia, un 32enne che, in sella ad uno scooter, si guardava costantemente intorno. L’atteggiamento dell’uomo ha insospettito i poliziotti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Arrestato corriere della droga a Picanello: sequestrati oltre 15 chili di marijuanaGli agenti hanno rinvenuto un primo quantitativo di sostanza stupefacente nascosto nello scooter, estendendo poi l'ispezione a un veicolo... Picanello, arrestato corriere della droga: sequestrati oltre 15 chili di marijuanaABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione antidroga della squadra mobile Proseguono senza sosta i controlli della polizia contro lo spaccio di sostanze...