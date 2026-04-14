Cadavere trovato in strada a Ravenna | presenta ferita al collo

Un uomo di 27 anni di origine senegalese è stato trovato morto questa mattina verso le 4 in una strada di Ravenna. Sul corpo sono state riscontrate ferite al collo. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già sequestrato alcuni elementi sulla scena del crimine. Al momento non ci sono altre persone fermate o identificate come sospette.

Ravenna, 14 aprile 2026 - Un 27enne di origine senegalese è stato trovato morto intorno alle 4 a Ravenna nei pressi della zona portuale, in via Antico Squero, vicino all'edificio La Montecatini Secondo quanto si apprende, il corpo presentava una profonda ferita al collo presumibilmente provocata da un'arma da taglio e si trovava sulla pista ciclabile. Sul fatto indagano i carabinieri. Una seconda persona ferita, ma non in pericolo di vita, è stata rinvenuta poco più avanti. L'ipotesi prevalente al momento è quella di un litigio sfociato in omicidio ma le indagini sono in corso. Sul posto anche Polizia di Stato e uomini della Guardia di Finanza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cadavere trovato in strada a Ravenna: presenta ferita al collo Torino, cadavere trovato in strada con ferite al collo(Adnkronos) – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa sera in strada a Torino. Cadavere in strada a Torino Santa Rita: uomo con ferite da taglio al collo, potrebbe essere omicidioUn uomo è stato trovato morto nella serata di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, davanti al civico 133 di via San Marino (nei pressi dell'incrocio con... Argomenti più discussi: Cadavere trovato in strada a Ravenna: presenta ferita al collo; Trovato il cadavere di un uomo dentro un’auto precipitata in un laghetto a Nerviano nel Milanese; Trovato cadavere in casa propria. Aperta un'inchiesta; Tragedia nel Milanese, auto si inabissa nel laghetto al centro del parco: morto un uomo. +++ Giallo a Catanzaro: trovato un cadavere nel quartiere Germaneto https://gazzettadelsud.it/p=2196114 - facebook.com facebook