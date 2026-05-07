Dopo aver contribuito al rilancio del franchise dei Fantastici Quattro della Marvel con Fantastic Four: First Steps, il regista Matt Shakman e lo sceneggiatore Josh Friedman avranno l’opportunità di lavorare su un’altra proprietà intellettuale di alto profilo. Deadline rivela che Shakman dirigerà un film senza titolo de Il pianeta delle scimmie per la 20th Century, con Friedman alla sceneggiatura. Shakman sarà anche produttore insieme ai produttori di lunga data de Il pianeta delle scimmie, Rick Jaffa e Amanda Silver. Una storia che continua.. Uno dei più famosi franchise al mondo avrà il suo seguito. 20th century fox sarebbe attualmente a lavoro sul nuovo capitolo primordiale e d’azione sul mondo delle scimmie, scimmie al potere.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Il Pianeta delle scimmie’: 20th Century Fox produrrà un nuovo capitolo della saga

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