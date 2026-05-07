Matt Shakman prende il timone del prossimo film del franchise, un'operazione che lo vede fare coppia fissa con Josh Friedman dopo le fatiche dei Fantastici 4. Il passaggio di Matt Shakman dalla linea temporale sacra della Marvel alle foreste infestate da scimmie parlanti della 20th Century Studios è ufficiale: il regista di WandaVision è stato scelto per guidare il nuovo atto di una saga che, piaccia o meno, negli ultimi quindici anni ha macinato 2 miliardi di dollari. Il tocco di Shakman: da WandaVision ai primati di Disney Perché proprio lui? Probabilmente perché Matt Shakman è uno che non si spaventa davanti alla complessità dei grossi brand.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Pianeta delle Scimmie, in arrivo un nuovo film con Matt Shakman, il regista di Wandavision

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Temi più discussi: Il Pianeta delle Scimmie cambia tutto: reboot con Matt Shakman, cancellato il sequel de Il Regno; Il Pianeta delle Scimmie, annunciato un nuovo film. Ma non sarà quello che potreste pensare; Il Pianeta delle Scimmie: annunciato il nuovo film, diretto dall'autore di Fantastici 4!; Il pianeta delle scimmie: Matt Shakman dirigerà il nuovo film della saga.

Matt Shakman e il nuovo capitolo de Il Pianeta delle Scimmie: cosa sappiamo finoraIl colosso Disney ha incaricato Matt Shakman (I Fantastici 4) di portare al cinema un nuovo film ispirato alla saga Il Pianeta delle Scimmie. universalmovies.it

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«Mettere uno così a gestire Cesare e compagni significa voler dare un'anima a tonnellate di effetti visivi, cercando quel calore umano che ha reso i primi capitoli della saga qualcosa di più di semplici film di fantascienza. » Matt Shakman lascia il mondo Marvel - facebook.com facebook

Stando a quanto svela Deadline, 20th Century ha in sviluppo un nuovo film de IL PIANETA DELLE SCIMMIE, diretto stavolta da Matt Shakman e scritto da Josh Friedman. Anche se ancora non confermato, pare non sarà un sequel de "Il Regno", ma una nuova x.com