Il ministro dell’Interno ha partecipato a un dibattito sul tema della sicurezza, sottolineando che senza garanzie efficaci non si può parlare di libertà. Durante l’evento, sono state poste domande sulla relazione tra cybersicurezza e protezione dei dati personali dei cittadini, evidenziando l’interesse pubblico verso le misure di tutela nel mondo digitale. La discussione ha coinvolto esperti e rappresentanti istituzionali, concentrandosi sulle sfide legate alla sicurezza informatica.

? Domande chiave Come influisce la cybersicurezza sulla protezione dei dati personali dei cittadini?. Quali strategie integrano il settore privato nella difesa delle infrastrutture critiche?. Perché le minacce ibride richiedono un nuovo modello di sicurezza nazionale?. Chi sono i manager coinvolti nel dialogo tra istituzioni e imprese?.? In Breve Partecipano Durigon, Ferro, Fiori, Giannini, Castelli, Tanzilli e il direttore dell'Agenzia Cybersicurezza Frattasi.. Settori coinvolti includono Telespazio, Bancomat, Fastweb, Vodafone, Simest, Certares, CDP, Agenas e Medici Senza Frontiere.. Focus su cybersicurezza, sicurezza sanitaria, infrastrutture critiche, energia e protezione dati per imprese e famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piantedosi a Nazione Sicura: senza garanzie di sicurezza non c’è libertà

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Andrea Abodi (@andreaabodi) / Posts / X x.com

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