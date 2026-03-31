Decreto sicurezza la Rete di resistenza legale | Fermi al Parco degli Acquedotti effettuati senza garanzie
Domenica mattina, la Polizia ha eseguito 91 fermi preventivi presso il Parco degli Acquedotti, coinvolgendo un gruppo di persone. La Rete di resistenza legale ha commentato l’azione, affermando che i fermi sono stati effettuati senza garanzie e con modalità ritenute arbitrarie. L’intervento ha suscitato reazioni tra gli attivisti e le associazioni presenti sul territorio.
Domenica mattina la Polizia ha effettuato 91 fermi preventivi nei confronti di un gruppo di anarchici che intendeva partecipare a una manifestazione non autorizzata presso il Parco degli Acquedotti, a Roma, per commemorare due compagni morti il 19 marzo a causa dell’esplosione di un ordigno che stavano confezionando. Poiché il presidio era stato vietato dalla Questura, i partecipanti sono stati bloccati all’ingresso del parco e identificati in applicazione del nuovo Decreto Sicurezza. “Il fermo è stato adottato in modo generalizzato nei confronti di tutti i partecipanti non risultando verificabili i presupposti per l’applicazione della misura che è una misura atipica adottata nell’ambito delle competenze di pubblica sicurezza e, come quella di cui all’art. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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