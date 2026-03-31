Domenica mattina, la Polizia ha eseguito 91 fermi preventivi presso il Parco degli Acquedotti, coinvolgendo un gruppo di persone. La Rete di resistenza legale ha commentato l’azione, affermando che i fermi sono stati effettuati senza garanzie e con modalità ritenute arbitrarie. L’intervento ha suscitato reazioni tra gli attivisti e le associazioni presenti sul territorio.

Domenica mattina la Polizia ha effettuato 91 fermi preventivi nei confronti di un gruppo di anarchici che intendeva partecipare a una manifestazione non autorizzata presso il Parco degli Acquedotti, a Roma, per commemorare due compagni morti il 19 marzo a causa dell’esplosione di un ordigno che stavano confezionando. Poiché il presidio era stato vietato dalla Questura, i partecipanti sono stati bloccati all’ingresso del parco e identificati in applicazione del nuovo Decreto Sicurezza. “Il fermo è stato adottato in modo generalizzato nei confronti di tutti i partecipanti non risultando verificabili i presupposti per l’applicazione della misura che è una misura atipica adottata nell’ambito delle competenze di pubblica sicurezza e, come quella di cui all’art. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Decreto sicurezza, la Rete di resistenza legale: “Fermi al Parco degli Acquedotti effettuati senza garanzie”

Articoli correlati

Roma, anarchici fermati al Parco degli Acquedotti: manifestazione vietata e 91 fermi preventiviGruppi di anarchici sono stati bloccati su vari ingressi del parco degli Acquedotti a Roma, arrivati per una manifestazione di commemorazione dei due...

Leggi anche: Tensione a Roma, vietata la manifestazione anarchica: 91 fermi preventivi dopo il presidio al Parco degli Acquedotti

Approfondimenti e contenuti

Discussioni sull' argomento D.L. 21/2026 - Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia, per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie; Nuovo Iperammortamento 2026; Riconoscimento facciale nei luoghi pubblici, stop fino al 2027: perché è importante; Edilizia libera 2026: elenco delle opere senza permessi.

Decreto sicurezza: quando la maggioranza è la sua opposizioneDecreto sicurezza n. 23/2026: tutto sul fermo preventivo, lo scudo penale e le polemiche parlamentari, in scadenza il 25 aprile 2026. tag24.it

"La7 è diventata la rete di riferimento della sinistra" ...Continua facebook

#VENEZIA Il Museo Wagner entra nella rete dei Musei Civici! Oggi abbiamo firmato un accordo importante che segna un nuovo passo per la nostra città: il Museo Richard Wagner diventa ufficialmente parte della Fondazione Musei Civici di Venezia, come x.com