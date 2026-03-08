spaventa il ruggito del leone lo stretto di hormuz riapre ma senza garanzie di sicurezza

Lo stretto di Hormuz si riapre, attirando l’attenzione internazionale, ma senza assicurazioni sulla sicurezza. Le notizie sulla regione si susseguono, mentre i timori di un conflitto prolungato aumentano. La situazione resta tesa e le preoccupazioni crescono, con possibilità di escalation che si fanno sempre più concrete. La regione è al centro di un’attenzione globale, mentre le tensioni aumentano di giorno in giorno.

Le notizie si rincorrono anche se purtroppo gli scenari sembrano aggravarsi e la prospettiva di un conflitto lungo è più che mai condivisa. Il “ruggito del leone” come è definita l’operazione militare su vasta scala scatenata da Stati Uniti e Israele sul territorio ha rilievi differenti rispetto agli attacchi di giugno diretti esclusivamente alle centrali nucleari iraniane. Il mirino adesso si è spostato su Teheran e altre importanti città del Paese. "Oltre all’aspetto economico – commenta Andrea Fontana presidente agenti marittimi e raccomandatari – dobbiamo guardare con orrore alla perdita di vite umane. Non è certamente un bel periodo". Che reazioni ha percepito nella categoria che rappresenta? "Resistiamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

