La guerra in Medio Oriente sta influenzando il settore dei trasporti, con un aumento dei costi energetici che si riflette anche sui prezzi dei voli. La crisi energetica legata al conflitto ha creato incertezze sul futuro del trasporto aereo, mentre il settore si trova sotto pressione a causa delle tensioni internazionali e delle conseguenze economiche che ne derivano. I viaggi aerei sono stati penalizzati da costi crescenti e da un clima di incertezza che interessa anche i passeggeri.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un settore sotto pressione per la guerra in Medio Oriente. La crisi energetica legata al conflitto in Medio Oriente sta generando forti incertezze per il futuro, colpendo in modo particolare il comparto dei trasporti. Tra i più esposti c’è il settore aereo, già alle prese con costi in aumento e difficoltà di approvvigionamento del carburante. Aumenti dei prezzi e riduzione dei voli. Le prime conseguenze sono già visibili. United Airlines ha introdotto aumenti tariffari tra il 15% e il 20% e ha previsto una riduzione del 5% della capacità di volo per il 2026. Situazione ancora incerta per Ryanair: secondo l’amministratore delegato Michael O’Leary, le scorte attuali garantiscono operatività fino a maggio, ma oltre questa data lo scenario resta imprevedibile.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Crisi energetica e voli: aumenti dei prezzi e timori per il futuro del trasporto aereo

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