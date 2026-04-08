Sciopero nazionale del trasporto aereo il 10 aprile ecco cosa sapere

Da dayitalianews.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 aprile 2026 è previsto uno sciopero nazionale nel settore del trasporto aereo che durerà quattro ore. La manifestazione coinvolge principalmente il personale delle compagnie aeree e degli aeroporti, con ripercussioni sui voli programmati in tutta Italia. Le parti coinvolte non hanno ancora comunicato eventuali accordi o modalità di gestione del servizio durante l’interruzione. I viaggiatori sono invitati a verificare lo stato dei loro voli prima di partire.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop nazionale di 4 ore nel settore aereo. La giornata di venerdì 10 aprile 2026 si preannuncia complicata per chi deve prendere un volo. È stato infatti proclamato uno sciopero nazionale del comparto aereo, che potrebbe avere ripercussioni su diversi aeroporti italiani. L’agitazione, indetta da varie sigle sindacali, prevede uno stop di 4 ore, dalle 13 alle 17. Alla base della protesta ci sono richieste precise: maggiori garanzie contrattuali, migliori condizioni di lavoro e attenzione all’aumento dei costi operativi, aggravati anche dalla situazione geopolitica in Medio Oriente, che sta causando difficoltà in alcuni scali, tra cui carenze di carburante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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