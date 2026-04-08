Sciopero nazionale del trasporto aereo il 10 aprile ecco cosa sapere

Il 10 aprile 2026 è previsto uno sciopero nazionale nel settore del trasporto aereo che durerà quattro ore. La manifestazione coinvolge principalmente il personale delle compagnie aeree e degli aeroporti, con ripercussioni sui voli programmati in tutta Italia. Le parti coinvolte non hanno ancora comunicato eventuali accordi o modalità di gestione del servizio durante l’interruzione. I viaggiatori sono invitati a verificare lo stato dei loro voli prima di partire.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop nazionale di 4 ore nel settore aereo. La giornata di venerdì 10 aprile 2026 si preannuncia complicata per chi deve prendere un volo. È stato infatti proclamato uno sciopero nazionale del comparto aereo, che potrebbe avere ripercussioni su diversi aeroporti italiani. L’agitazione, indetta da varie sigle sindacali, prevede uno stop di 4 ore, dalle 13 alle 17. Alla base della protesta ci sono richieste precise: maggiori garanzie contrattuali, migliori condizioni di lavoro e attenzione all’aumento dei costi operativi, aggravati anche dalla situazione geopolitica in Medio Oriente, che sta causando difficoltà in alcuni scali, tra cui carenze di carburante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sciopero nazionale del trasporto aereo il 10 aprile, ecco cosa sapere Sciopero dei voli il 10 aprile: tutto quello che c'è da sapereVenerdì 10 aprile potrebbe diventare una giornata difficile per chi ha in programma di viaggiare in aereo, a causa del previsto sciopero nazionale... Sciopero del trasporto aereo il 16 febbraio e 7 marzo: Milano-Cortina tra le polemicheI sindacati non accolgono l’appello del Garante per gli scioperi a spostare le proteste del trasporto aereo in programma il 16 febbraio e il 7 marzo,... Temi più discussi: Sciopero nazionale del trasporto aereo il 10 aprile, ecco cosa sapere; Scioperi aprile 2026, dai trasporti alla sanità (fino alla stampa): il calendario completo; Aprile di scioperi in Italia: trasporti e logistica sotto pressione; Scioperi, dagli aerei ai mezzi pubblici: tutti gli stop di aprile. Sciopero nazionale del trasporto aereo il 10 aprile, ecco cosa sapereNel corso della giornata di venerdì sono previsti disagi per chi deve volare: dalle 13 alle 17 è infatti in programma una mobilitazione che interesserà i lavoratori degli scali nazionali e in ... tg24.sky.it Sciopero nazionale del trasporto aereo il 10 aprile 2026: cosa sapereLa giornata di venerdì 10 aprile 2026 si preannuncia complessa per chi deve volare. msn.com Per venerdì 10 aprile è stato indetto uno sciopero nazionale di quattro ore del settore aereo x.com Sanità privata: il 17 aprile sarà sciopero nazionale. A parità di mansione i lavoratori della Sanità privata hanno salari molto più bassi dei colleghi della Sanità pubblica. #CislBrescia https://cislbrescia.it/2026/04/02/sanita-privata-il-17-aprile-sara-sciopero-nazio - facebook.com facebook