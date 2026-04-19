L’appello di Valditara agli imprenditori | Diventino ‘missionari’ nelle scuole Bisogna far capire agli studenti che fuori c’è un mondo che offre opportunità straordinarie

Il ministro dell’istruzione ha invitato gli imprenditori a diventare “missionari” nelle scuole, sottolineando l’importanza di mostrare agli studenti le opportunità presenti nel mercato del lavoro. La questione del disallineamento tra le competenze degli studenti e le esigenze delle imprese italiane viene considerata come un’emergenza, che richiede interventi strutturali. La richiesta si inserisce in un quadro di iniziative volte a migliorare la connessione tra formazione e domanda di lavoro.

Il disallineamento tra il profilo in uscita degli studenti e le reali necessità del tessuto produttivo italiano non è più un fenomeno da analizzare, ma un'emergenza da aggredire con strumenti strutturali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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