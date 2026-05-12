Piano City Milano 2026 | oltre 250 concerti gratis trasformano la città in un gigantesco palcoscenico

Dal 15 al 17 maggio Milano si anima con Piano City Milano 2026, un festival che porta oltre 250 concerti gratuiti in varie location della città. Durante questi tre giorni, numerosi artisti si esibiscono in spazi pubblici e luoghi simbolici, offrendo concerti di musica classica e contemporanea. L'evento coinvolge molte zone di Milano, creando un calendario ricco di appuntamenti per appassionati e curiosi.

Per tre giorni Milano cambia ritmo. Dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano 2026, il festival diffuso che porterà più di 250 concerti gratuiti in oltre 140 location sparse per tutta la città, dai grandi musei ai cortili nascosti, passando per parchi, teatri, stazioni ferroviarie e spazi della rigenerazione urbana. La sedicesima edizione della manifestazione conferma ancora una volta l’idea che ha reso unico il festival: far uscire il pianoforte dalle sale da concerto tradizionali e trasformare Milano in una mappa musicale a cielo aperto. Sofiane Pamart inaugura il festival alla GAM. Ad aprire ufficialmente Piano City Milano 2026 sarà Sofiane Pamart, uno dei pianisti contemporanei più ascoltati al mondo.🔗 Leggi su Funweek.it

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Cecilia Ferreri per Pianocity Milano 2026

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