Piano casa un commissario per gestire l’edilizia popolare

Da ilsole24ore.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un commissario è stato nominato per gestire l’edilizia popolare, con l’obiettivo di recuperare 61.000 alloggi popolari inagibili. Contestualmente, si lavora su altri 53.000 immobili pubblici che risultano inutilizzati. La misura mira a riqualificare le abitazioni e a riempire di nuovo le case vuote, intervenendo su un patrimonio immobiliare pubblico di ampio respiro.

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Il puzzle del Piano casa ha preso forma e il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7 maggio scorso mette a sistema risorse, che per lo più hanno radici altrove, con l’obiettivo primario di aumentare l’offerta abitativa «senza consumo di suolo» - come precisato dalla stessa premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di presentazione del provvedimento - e ridurre così il fenomeno dell’emergenza abitativa. Il primo capitolo di intervento, quello dai contorni più definiti, punta al recupero dei 61mila alloggi dell’edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata, attualmente inagibili, secondo l’ultima ricognizione Federcasa-Nomisma....🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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