Piano Casa da 4 mld in Cdm | 100mila nuovi alloggi a prezzi calmierati in 10 anni e recupero edilizia popolare

Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato un piano per l’edilizia residenziale pubblica con un investimento di circa 4 miliardi di euro. Il progetto prevede la realizzazione di 100 mila nuovi alloggi a prezzi calmierati nel corso di dieci anni e il recupero di circa 50 mila alloggi popolari esistenti. Si tratta di un intervento volto a incrementare l’offerta abitativa e a riqualificare il patrimonio edilizio pubblico.

Oggi in Consiglio dei ministri il governo varerà il Piano casa, che dovrebbe valere in tutto 4 miliardi: previsti 100 mila nuovi alloggi in 10 anni a prezzi calmierati e la ristrutturazione di circa 50mila alloggi popolari.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Tutto pronto per il Piano Casa: “Centomila alloggi a prezzi calmierati in dieci anni”. Confedelizia e Anci plaudono Piano Casa Italia, 100mila alloggi in dieci anni. Ma serve l’EuropaRoma, 11 aprile 2026 – Nuovi alloggi a prezzi calmierati e il recupero del patrimonio edilizio pubblico degradato. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dalle case popolari alle semplificazioni, il Piano casa da 4 miliardi al traguardo; Piano Casa da 4 mld in Cdm: 100mila nuovi alloggi a prezzi calmierati in 10 anni e recupero edilizia popolare; Per il Piano casa Milano ha le chiavi contate; Arriva il piano casa Stop alla proposta della minoranza. Piano Casa, in cdm il primo decreto per riqualificare gli alloggi popolariDopo il lavoro, la casa. Le priorità del governo, come anticipato dal numero di Milano Finanza dello scorso 7 aprile, approdano nel giro di una settimana sul tavolo del consiglio dei ministri. Domani, ... milanofinanza.it Piano casa, in Cdm arriva la prima dote da 1 miliardoArriva in Consiglio dei ministri il primo miliardo di euro del Piano Casa. Sul tavolo della prossima riunione è infatti atteso il decreto per distribuire i 970 milioni previsti ... ilmessaggero.it Entro la settimana sì al Piano casa. Sui vertici di Consob e Antitrust da nominare «sono abbastanza ottimista», dice la premier - facebook.com facebook Piano Casa: 60mila alloggi da recuperare più spinta al pubblico-privato. Intervento su @Radio1Rai di @gspazianitesta presidente della @Confedilizia_ : passo avanti, ma servono più tutele, incentivi e sostegni per rendere il mercato davvero accessibile. conf x.com