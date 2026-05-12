Il governo ha annunciato un nuovo piano casa con un investimento di 10 miliardi di euro. Valeriani, rappresentante del Partito Democratico, ha commentato la proposta definendola una beffa e affermando che peggiorerà la situazione dell’abitare. La proposta, che punta a interventi sul settore immobiliare, ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche e gli esperti.

Il governo Meloni ha presentato un piano casa che prevede, stando agli annunci, 10 miliardi di investimenti. Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale del Forum Casa del Pd, ma queste risorse ci sono davvero e sono sufficienti? “Il piano casa del governo Meloni è una beffa che finirà per aggravare il problema dell’abitare, lasciando da solo chi vive questo dramma. Si tratta di un provvedimento vuoto, che introduce la figura di un commissario a cui si affida l’onere di recuperare il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato, con poteri speciali, ma senza risorse certe. Parlano di investimenti europei del fondo FSC, perlopiù su un piano non ancora presentato, mentre i finanziamenti statali sono ridotti a 970 milioni di euro spalmati addirittura fino al 2030.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Piano casa, parla Valeriani (Pd): “È una beffa, aggraverà il problema dell’abitare”

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