Lazio | Valeriani Pd rimuovere problema direttore Protezione civile

Un membro della Commissione Trasparenza ha espresso la necessità di intervenire su alcune questioni legate alla gestione del settore della Protezione civile. Durante l'ultima riunione, si è discusso di possibili miglioramenti nelle procedure e di come affrontare alcune criticità segnalate. La questione riguarda principalmente l'organizzazione interna e le responsabilità di chi guida questa parte dell’amministrazione regionale.

Municipio Roma XI. Lanzi: ok a deliberazione per pianificazione attivita’ centri sportivi Massimiliano Valeriani critica la Giunta per la mancanza di partecipazione e chiede un segnale distensivo per la Regione. Massimiliano Valeriani, presidente della Commissione Trasparenza e consigliere regionale del Partito Democratico, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla recente riunione della Commissione Trasparenza. In una nota ufficiale, Valeriani ha affermato: “Oggi si è svolta la Commissione Trasparenza alla presenza del solo direttore al personale, dato che il direttore generale e la Giunta hanno disertato la riunione, mortificando il ruolo del Consiglio regionale”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio: Valeriani (Pd), rimuovere problema direttore Protezione civile Lazio, Valeriani (Pd): con Rocca il Rally di Roma diventa d’oro “Dodici milioni una cifra mostruosa”“Rally di Roma, dalla Giunta Rocca un mega finanziamento all’Aci per trasformare un appuntamento nazionale in un evento internazionale. Maltempo: assessore Protezione civile Lazio, ringrazio volontari, possibili criticita’ idraulicheCon le intense precipitazioni che si stanno verificando in queste ore, “numerosi gruppi di Protezione civile sono attivamente coinvolti nel garantire... Lazio, a rischio il patrimonio agricolo: il Pd si mobilita contro le nuove norme urbanisticheUn acceso dibattito nei giorni scorsi ha riguardato le norme sul cambio di destinazione di uso delle sale cinematografiche contenuto nella proposta di legge sulla Semplificazione Urbanistica ... fanpage.it Dai condoni ai cambi di destinazione d'uso, Valeriani (Pd) attacca Rocca: No alla devastazione del territorioMa quali sono i punti critici? Innanzitutto, per quanto riguarda la numero 85 del 2023 firmata da Della Casa, Colarossi, Mitrano, Capolei e Simeoni, quindi dal gruppo di Forza Italia, la perplessità ... romatoday.it