Il Piano casa sarà una bomba sociale in tante città Al governo Meloni chiediamo fatti non sfratti

Il nuovo disegno di legge sugli sfratti presentato dal Governo Meloni ha suscitato molte preoccupazioni tra le associazioni e i residenti nelle città. La proposta prevede procedure più rapide per gli sfratti e sembra mettere da parte le politiche di sostegno abitativo, puntando invece su misure di carattere punitivo. La questione sta attirando l’attenzione di chi teme un aumento delle tensioni sociali legate alla questione abitativa.

Il disegno di legge sugli sfratti, presentato dal Governo Meloni, non si limita ad accelerare procedure: sposta l’intero impianto dal bisogno di politiche abitative alle sole logiche punitive. In un Paese dove la crisi abitativa produce già oggi un numero enorme di sfratti e cresce la fragilità delle famiglie, questo provvedimento taglia tutele essenziali proprio per chi è in difficoltà. Ogni anno, i tribunali italiani emettono mediamente 40.000 sentenze, e già oggi assistiamo a oltre 20.000 sfratti eseguiti con la forza pubblica: significa oltre 100 famiglie al giorno. Ciò che preoccupa di più è la combinazione di misure che rendono...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Piano casa sarà una bomba sociale in tante città. Al governo Meloni chiediamo fatti non sfratti Notizie correlate Piano casa, il governo approva anche il ddl sugli sgomberi: «Più veloci gli sfratti e il rilascio degli immobili»Il Piano casa arriva in Consiglio dei ministri e porta con sé anche il dossier sgomberi. Piano Casa, via libera dal governo. Meloni: “Acquisto è un problema non solo in grandi città. Nei prossimi 10 anni oltre 100mila alloggi”Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio dei ministri è stato varato il primo provvedimento operativo legato al cosiddetto Piano casa. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Recupero ERP, housing sociale e investimenti privati: ecco cosa prevede il Piano Casa 2026; Piano casa, dall’edilizia popolare ai fondi immobiliari: come saranno realizzati 100mila alloggi; Decreto Piano Casa: recupero, riqualificazioni e nuove costruzioni con l'aiuto dei privati; Piano casa, la misura elettorale condita dall’accelerazione agli sfratti. Piano Casa, cosa prevede il programma straordinario per l'edilizia residenziale pubblicaI contenuti del piano di misure straordinarie volte a favorire interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tra ... professionearchitetto.it Piano Casa, ecco tutte le novità contenute nel piano da 10 miliardi lanciato dal governo MeloniIl governo Meloni punta su edilizia popolare, housing sociale e investimenti privati per creare 100 mila alloggi a prezzi calmierati in 10 anni ... milanofinanza.it Con il Piano Casa e il ddl sgomberi varati dal Governo Meloni arriva finalmente una risposta concreta all’emergenza abitativa. Da una parte si tutela il diritto alla proprietà privata e si contrastano con maggiore efficacia le occupazioni abusive; dall’altra si sosti - facebook.com facebook Piano Casa, Brancaccio: “Finalmente il problema abitativo affrontato a 360 gradi” Ascolta l’intervento della presidente a @radioanchio x.com