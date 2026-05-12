Piacenza ok al piano da 17,8 milioni | scuola e Palazzo Farnese crescono

A Piacenza sono stati approvati 17,8 milioni di euro destinati a lavori di ristrutturazione scolastica e interventi su Palazzo Farnese. La somma sarà impiegata per migliorare gli edifici scolastici e rinnovare alcune aree del centro storico. La decisione ha suscitato dissensi tra le forze di centrodestra e alcuni rappresentanti dell’App, che hanno espresso opposizione alla manovra. La questione riguarda principalmente la destinazione e la gestione di queste risorse pubbliche.

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? Punti chiave Come verranno utilizzati i 17,8 milioni per le scuole e le strade?. Perché il centrodestra e l'App si sono opposti alla manovra?. Quali benefici concreti porterà il nuovo piano per le persone disabili?. Come influirà l'intelligenza artificiale sulla sicurezza e la gestione comunale?.? In Breve Palazzo Farnese riceverà 2 milioni tramite prestito per mostra Dante tra 2026 e 2027.. Investimenti scolastici includono 1,6 milioni per ex Pontieri e 500mila per ex Manifattura Tabacchi.. Piazza Casali riceve 1,8 milioni mentre 520mila euro finanziano servizi per fasce deboli.. 400mila euro destinati a innovazione, software e intelligenza artificiale per la smart city.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza, ok al piano da 17,8 milioni: scuola e Palazzo Farnese crescono ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Musica, parole e cultura: a Palazzo Farnese torna il Piacenza Summer CultTorna anche nel 2026 il Piacenza Summer Cult, pronto a regalare al pubblico un calendario ancora più ricco e trasversale, capace di intrecciare... Leggi anche: Referendum, Ugl Piacenza aderisce al comitato civico di Piacenza Farnese “per un giusto sì” Argomenti più discussi: Farnese, ok dalla Giunta a un mutuo da 2 milioni: Verso un museo di standard internazionale; Lavori da un milione al Centro sportivo Farnesiana, ok al progetto. Concessione per 20 anni ad Activa; Iat, Barino e biglietteria Gotico, la concessione per 18 anni al gruppo Monteleone. Farnese, ok dalla giunta a mutuo da 2 milioni Verso un museo di standard internazionaleUn investimento strategico da 2 milioni di euro per il futuro di Palazzo Farnese e, più in generale, per il posizionamento culturale e turistico di ... piacenzasera.it