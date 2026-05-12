Pfas cittadini verso Milano | esami negati in Piemonte per i Pnrr
I cittadini di alcune zone sono stati informati che non potranno sottoporsi a esami tossicologici relativi ai Pfas, nonostante le richieste. I dispositivi destinati ai controlli, arrivati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si trovano in una città piemontese, ma non sono stati messi a disposizione della popolazione locale. La decisione di negare gli esami è stata comunicata senza spiegazioni chiare.
? Domande chiave Perché i macchinari PNRR a Torino sono inaccessibili ai residenti?. Come hanno ottenuto il diniego per gli esami tossicologici?. Chi guiderà la delegazione di cittadini verso il Policlinico di Milano?. Cosa accadrà quando arriveranno i risultati delle analisi dei Pfas?.? In Breve Cittadini di Spinetta Marengo si recano al Policlinico di Milano il 13 maggio 2026.. Fabrizio Boschetto e l'europarlamentare Cristina Guarda guidano la mobilitazione per i residenti.. Risultati delle analisi del sangue previsti per metà giugno dopo quaranta giorni.. Progetto Scenarius fermo dopo proroga e assenza di aggiornamenti dalla task force regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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