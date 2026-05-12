Pfas cittadini verso Milano | esami negati in Piemonte per i Pnrr

I cittadini di alcune zone sono stati informati che non potranno sottoporsi a esami tossicologici relativi ai Pfas, nonostante le richieste. I dispositivi destinati ai controlli, arrivati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si trovano in una città piemontese, ma non sono stati messi a disposizione della popolazione locale. La decisione di negare gli esami è stata comunicata senza spiegazioni chiare.

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