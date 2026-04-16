Negati i cambi di nazionalità verso la Turchia! Scossone nell’atletica coinvolti un Campione Olimpico e un rivale di Furlani

Recentemente sono stati negati i cambi di nazionalità verso la Turchia per undici atleti di livello internazionale, alcuni dei quali avevano già ottenuto l’ok per la naturalizzazione. Tra questi, figuravano anche un campione olimpico e un rivale di un altro atleta noto nel settore dell’atletica. Nei mesi scorsi si era molto discusso di questa possibilità, che ora si è arenata con il rifiuto ufficiale da parte delle autorità competenti.

Nei mesi scorsi si era parlato a lungo della naturalizzazione di undici atleti di rilevante caratura internazionale, pronti ad acquisire la cittadinanza turca e a rappresentare il Paese anatolico nelle grandi competizioni internazionali. Nello specifico si tratta di cinque keniani, quattro giamaicani, una nigeriana e una russa, tra cui spiccano Rojé Stona (Campione Olimpico di Parigi 2024 nel lancio del disco), Wayne Pinnock (argento a cinque cerchi nel salto in lungo), Rajindra Campbell (bronzo olimpico nel getto del peso), Jaydon Hibbert (primatista mondiale U20 nel salto triplo) e Brigid Kosgei (ex primatista mondiale di maratona). Un parterre davvero stellare che avrebbe rinforzato in maniera sensibile la Turchia e avrebbe smosso alcuni equilibri nel panorama internazionale della grande atletica, ma così non sarà.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Negati i cambi di nazionalità verso la Turchia! Scossone nell’atletica, coinvolti un Campione Olimpico e un rivale di Furlani Notizie correlate LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Furlani e Riva all’assalto del podio nell’ultima sessioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA L’ITALIA PUÒ VINCERE IL MEDAGLIERE? GLI ASSI DELL’ULTIMA... Leggi anche: Snowboard, Totsuka campione olimpico nell’halfpipe maschile: niente record