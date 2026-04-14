Lions a Torchiarolo nasce un nuovo club | si parte con screening ed esami per i cittadini

Venerdì 10 aprile si è tenuta la prima serata di insediamento del nuovo Club Lions di Torchiarolo, chiamato “Valesio”. L’evento, chiamato Charter Night, è stato sponsorizzato dal Club di San Pietro Vernotico. Durante la serata sono state annunciate iniziative per avviare screening ed esami rivolti ai cittadini della zona.

TORCHIAROLO - Venerdì 10 aprile, si è svolta la prima Charter Night per il neo Club Lions International di Torchiarolo “Valesio”, sponsorizzato dal Club San Pietro Vernotico.L’associazione mondiale, che consta di circa 1,4 milioni di soci diffusi in oltre 200 Paesi del Mondo, si è arricchita di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Lions Day a Varese: 300 cittadini accolti da screening gratuitiLa Camera di Commercio di Varese si è trasformata, nella giornata di domenica 12 aprile 2026, in un polo operativo dedicato alla prevenzione... Piemonte, nasce il nuovo Cup per la prenotazione di visite ed esami“Proprio perché ci siamo resi conto che l’attuale Cup era un sistema ormai superato, con limiti strutturali evidenti, abbiamo scelto di non limitarci...