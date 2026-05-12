Petrolio in bilico dopo l’inaccettabile proposta iraniana

Le quotazioni del petrolio sono incerte dopo le dichiarazioni di un ex presidente statunitense, che ha commentato negativamente una proposta iraniana. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si sono riaccesse, con l’ex presidente che ha definito inaccettabile una proposta di cessate il fuoco arrivata da Teheran. La situazione nel Medio Oriente si fa più tesa, influenzando i mercati energetici internazionali.

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