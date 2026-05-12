Petrolio in bilico dopo l’inaccettabile proposta iraniana

Da cms.ilmanifesto.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le quotazioni del petrolio sono incerte dopo le dichiarazioni di un ex presidente statunitense, che ha commentato negativamente una proposta iraniana. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si sono riaccesse, con l’ex presidente che ha definito inaccettabile una proposta di cessate il fuoco arrivata da Teheran. La situazione nel Medio Oriente si fa più tesa, influenzando i mercati energetici internazionali.

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