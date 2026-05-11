Trump | Da Iran proposta inaccettabile
Un rappresentante ha dichiarato che la proposta proveniente dall'Iran è inaccettabile e definita stupida. Secondo quanto affermato, nessuno avrebbe accettato l'offerta, anche se l'ex presidente avrebbe potuto farlo e l'attuale presidente avrebbe seguito la stessa linea. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute di negoziati e accordi con l'Iran.
"Ci hanno presentato una proposta stupida. Nessuno l'avrebbe accettata, anche se Obama l'avrebbe fatto, Biden l'avrebbe fatto. Quello che hanno accettato è stato molto peggio". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, parlando alla Casa Bianca parlando della risposta iraniana alla.🔗 Leggi su Today.it
Trump says latest Iran peace proposal is ‘totally unacceptable’
Notizie correlate
Guerra in Iran, Trump: “Risposta inaccettabile”. Teheran: “Nostra proposta generosa e responsabile”Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l’inviato speciale del presidente Donald Trump Steve Witkoff, hanno incontrato a Miami il primo...
Leggi anche: Trump respinge la proposta dell'Iran per porre fine alla guerra: "Totalmente inaccettabile"
Argomenti più discussi: Iran-Usa, la mossa di Trump: 7 giorni per evitare la guerra. Ecco il piano segreto in 14 punti; Nuova proposta di pace Usa all'Iran. Trump: Se accettano, guerra finita; Medio Oriente: nuovo piano Usa per la pace, Trump: 'Molto possibile un accordo'. Teheran: 'Parti della proposta inaccettabili'; Iran, nuova proposta agli Usa. Trump: Non accettabile ma parliamo. Piano Usa per liberare le navi a Hormuz.
Le Borse asiatiche hanno chiuso in modo contrastante, influenzate dai timori che possano riprendere le tensioni tra Iran e Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump ha infatti giudicato insoddisfacente la proposta di pace avanzata da Teheran,... x.com
la Repubblica. . Totalmente inaccettabile. Trump boccia via social la riposta dell’Iran alla sua proposta di accordo, dopo una giornata iniziata con la minaccia di andare a prendersi l’uranio arricchito rimasto nella Repubblica islamica. Da vedere ora se questo facebook
Un ufficiale militare iraniano dichiara che è probabile che la guerra con gli Stati Uniti riprenda mentre Trump non è soddisfatto della proposta di Teheran reddit
Arenati a Hormuz. Trump chiederà aiuto a Xi per sfondare il muro dell'IranNé a Washington, né a Teheran conviene riprendere le ostilità, ma è muro contro muro nel negoziato. Trump valuta opzioni, ma spera soprattutto nella ... huffingtonpost.it