Trump | Da Iran proposta inaccettabile

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante ha dichiarato che la proposta proveniente dall'Iran è inaccettabile e definita stupida. Secondo quanto affermato, nessuno avrebbe accettato l'offerta, anche se l'ex presidente avrebbe potuto farlo e l'attuale presidente avrebbe seguito la stessa linea. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute di negoziati e accordi con l'Iran.

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"Ci hanno presentato una proposta stupida. Nessuno l'avrebbe accettata, anche se Obama l'avrebbe fatto, Biden l'avrebbe fatto. Quello che hanno accettato è stato molto peggio". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, parlando alla Casa Bianca parlando della risposta iraniana alla.🔗 Leggi su Today.it

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Trump says latest Iran peace proposal is ‘totally unacceptable’

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