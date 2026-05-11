Trump | Da Iran proposta inaccettabile

Un rappresentante ha dichiarato che la proposta proveniente dall'Iran è inaccettabile e definita stupida. Secondo quanto affermato, nessuno avrebbe accettato l'offerta, anche se l'ex presidente avrebbe potuto farlo e l'attuale presidente avrebbe seguito la stessa linea. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute di negoziati e accordi con l'Iran.

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