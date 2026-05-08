A poco più di un mese da un'udienza in tribunale, le tensioni tra i sindacati e la società di trasporto pubblico continuano a salire. I rappresentanti dei lavoratori annunciano nuove mobilitazioni, dopo incontri ritenuti inconcludenti con l’azienda. La situazione resta complessa, con il rischio di ulteriori scioperi che potrebbero coinvolgere il servizio di trasporto locale.

ANCONA Poco più di un mese per tornare davanti al tribunale e chiedere un’ulteriore proroga dello scudo. La volta scorsa, Conerobus, aveva portato in dote l’ottenimento della firma sul Fondo bilaterale. Ora dovrà mettere sul tavolo l’altra misura prevista dal piano di risanamento: l’aumento di capitale da parte dei soci privati. È quanto emerso dall’incontro che si è svolto ieri in Comune tra il sindaco Silvetti, il presidente della Provincia Carnevali e le segreterie regionali dei sindacati di settore. Lo scenario Ma a fronte di uno scenario apparentemente rassicurante - o almeno è quanto vogliono far trapelare Comune e Provincia - sul piano della rappresentanza sindacale torna ad affacciarsi una certa agitazione.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Conerobus senza pace, vento di nuovi scioperi. I sindacati: «Incontri con la società inconcludenti, ci mobilitiamo»

Notizie correlate

Nuovi colloqui Usa-Iran. “Incontri a stretto giro”. Proposta di pace cineseRoma, 15 aprile 2026 – Israele e Libano provano a parlarsi e, nelle prossime ore, potrebbe esserci un nuovo round di negoziati fra Stati Uniti e Iran.

Conerobus, la crisi aggravata dal caro carburanti. I sindacati: «Regione, Provincia e Comune garantiscano risorse adeguate»ANCONA – Passa il tempo, ma le preoccupazioni per i sindacati crescono anziché diminuire.