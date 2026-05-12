Pescara | riparte il Pedibus a Colle Pineta tra scuola e famiglie
A Pescara, è ripartito il progetto Pedibus a Colle Pineta, coinvolgendo scuole e famiglie nella mobilità dei bambini. La presenza di gruppi di bambini che si spostano a piedi sotto la supervisione di adulti ha ripreso nelle ultime settimane. Restano le domande sulla gestione del traffico davanti alle scuole e sulle misure adottate per garantire la sicurezza dei bambini durante il percorso.
? Domande chiave Come cambierà il traffico davanti alle scuole di Pescara? Chi garantisce la sicurezza dei bambini durante il tragitto? Quali benefici concreti avrà il quartiere con questo nuovo percorso? Dove si estenderà il servizio Pedibus nei prossimi mesi??? In Breve Progetto frutto di oltre dodici mesi di pianificazione tra scuola e istituzioni. Partecipazione di Rossella Di Donato, Cristina Tarquini e personale Pescara Multiservice. Percorso parte dal Parco Falcone e Borsellino verso la s .🔗 Leggi su Ameve.eu
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