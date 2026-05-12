Pescara | riparte il Pedibus a Colle Pineta tra scuola e famiglie

A Pescara, è ripartito il progetto Pedibus a Colle Pineta, coinvolgendo scuole e famiglie nella mobilità dei bambini. La presenza di gruppi di bambini che si spostano a piedi sotto la supervisione di adulti ha ripreso nelle ultime settimane. Restano le domande sulla gestione del traffico davanti alle scuole e sulle misure adottate per garantire la sicurezza dei bambini durante il percorso.

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