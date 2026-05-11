Gli alunni di Colle Pineta sono tornati a scuola a Pedibus | ripristinato il servizio di trasporto più sostenibile che c' è FOTO

Gli studenti della scuola primaria “11 febbraio 1944” di Colle Pineta hanno ripreso a utilizzare il servizio di trasporto scolastico a piedi chiamato “Pedibus”. Il percorso si svolge lungo un “serpentone” di bambini che, in modo ordinato e colorato, si muovono verso l’istituto. Il servizio, che promuove la mobilità sostenibile, è stato ripristinato dopo una pausa, coinvolgendo gli alunni in una passeggiata collettiva fino alla scuola.

Un “serpentone” gioioso e colorato: è quello degli alunni della scuola primaria “11 febbraio 1944” di Colle Pineta (istituto comprensivo Pescara 7) che sono tornati a scuola a “Pedibus”. Il servizio di trasporto scolastico più sostenibile che c’è perché a scuola ci si va, appunto, a piedi, ma.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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