Gli alunni di Colle Pineta sono tornati a scuola a Pedibus | ripristinato il servizio di trasporto più sostenibile che c' è FOTO

Da ilpescara.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti della scuola primaria “11 febbraio 1944” di Colle Pineta hanno ripreso a utilizzare il servizio di trasporto scolastico a piedi chiamato “Pedibus”. Il percorso si svolge lungo un “serpentone” di bambini che, in modo ordinato e colorato, si muovono verso l’istituto. Il servizio, che promuove la mobilità sostenibile, è stato ripristinato dopo una pausa, coinvolgendo gli alunni in una passeggiata collettiva fino alla scuola.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un “serpentone” gioioso e colorato: è quello degli alunni della scuola primaria “11 febbraio 1944” di Colle Pineta (istituto comprensivo Pescara 7) che sono tornati a scuola a “Pedibus”. Il servizio di trasporto scolastico più sostenibile che c’è perché a scuola ci si va, appunto, a piedi, ma.🔗 Leggi su Ilpescara.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Al via il Pedibus per gli alunni della scuola primaria "11 febbraio 1944"Inizierà lunedì 11 maggio, per i bambini della scuola primaria "11 febbraio 1944" di Pescara, il progetto Pedibus, finalizzato a sensibilizzare le...

Gli alunni di Brecciarola tornano in classe: scuola riaperta dopo la risoluzione delle criticità che avevano costretto alla chiusura [FOTO]La scuola di Brecciarola ha riaperto le porte a studenti, personale e famiglie nella mattinata di lunedì 20 aprile.

Argomenti più discussi: Al via il Pedibus per gli alunni della scuola primaria 11 febbraio 1944 di Pescara; Pedibus, alla primaria 11 febbraio 1944 parte il progetto per la mobilità sostenibile; Lo sport non va in vacanza: a Pescara torna il campo estivo per i bambini; Pescara: Parte il progetto Pedibus per gli alunni della scuola primaria 11 febbraio 1944.

colle pineta gli alunni di colleGli alunni di Colle Pineta sono tornati a scuola a Pedibus: ripristinato il servizio di trasporto più sostenibile che c'è [FOTO]Ad accompagnarli c'erano l'assessore Cremonese e il presidente di commissione Mazzioli che ha seguito tutto l'iter per far sì che l'attività potesse ripartire. E da settembre anche in altre scuole i b ... ilpescara.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web