Dopo la partita tra Pescara e Spezia, la questura locale ha effettuato diversi arresti legati agli scontri scoppiati nel centro della città. Tra le persone fermate ci sarebbe anche un minorenne, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire i fatti. La situazione è sotto controllo, e le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare tutti i responsabili.

Pescara - Sale il bilancio degli arresti dopo gli scontri seguiti a Pescara-Spezia: tra i fermati ci sarebbe un minorenne, indagini ancora in corso della Questura pescarese. Nuovi provvedimenti dopo la notte di tensione vissuta a Pescara al termine della partita contro lo Spezia, gara che ha sancito la retrocessione dei biancazzurri in Serie C. La Digos della Questura ha eseguito altri quattro arresti in flagranza differita nei confronti di tifosi ritenuti coinvolti negli scontri scoppiati venerdì sera dentro e fuori dallo stadio. Secondo quanto emerso, tra le persone raggiunte dai provvedimenti ci sarebbe anche un minorenne. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di danneggiamento, lancio di oggetti pericolosi, travisamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Pescara, dopo la retrocessione arrivano nuovi arresti: la Digos stringe il cer

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