Dopo la retrocessione, a Pescara si sono verificati scontri tra tifosi e forze dell'ordine, durante i quali dieci agenti sono rimasti feriti. La notizia ha attirato l'attenzione sulla possibile partenza di alcuni giocatori chiave, considerati tra i più rappresentativi del club. La società dovrà ora affrontare il problema di ricostruire la rosa, puntando sul settore giovanile per rimpiazzare le assenze di giocatori esperti.

? Domande chiave Chi sono i big pronti a lasciare il club dopo il crollo?. Come farà la società a ricostruire la rosa partendo dal vivaio?. Perché la proprietà Sebastiani ha aperto alla possibilità di una cessione?. Quali saranno le conseguenze per la dirigenza dopo il caos in città?.? In Breve Insigne, Brugman, Caligara, Olzer, Desplanches e Bettella sono i big destinati all'addio.. Gorgone lascerà la panchina mentre si valuta la posizione di Pasquale Foggia.. Il giovane Berardi resta in squadra per la sfida in Lega Pro.. Daniele Sebastiani apre alla cessione del club dopo la quinta retrocessione in sei anni.. A Pescara almeno dieci agenti del Reparto Mobile sono risultati feriti dopo che la protesta per la retrocessione è degenerata in violenti scontri con lanci di pietre, petardi e fumogeni contro le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara, scontri dopo la retrocessione: 10 agenti feriti e addio big

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Scontri davanti lo stadio dopo Pescara Spezia: una decina di agenti di polizia rimasti feritiSono una decina gli agenti del reparto mobile della questura di Pescara rimasti feriti a seguito degli scontri avvenuti a margine della partita di...

Sicurezza 2025: 425 agenti feriti tra scontri e terrorismoIl bilancio della sicurezza nazionale per l’anno appena concluso delinea un di tensioni frammentate, dove la gestione dell’ordine pubblico ha dovuto...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Pescara: clima di contestazione all'Adriatico, scontri tra tifosi e polizia; Il Pescara pareggia e retrocede in C. Dopo la partita contestazione e guerriglia sotto lo stadio; Serie B, Pescara e Spezia retrocedono in serie C: scontri tra ultras e polizia a fine partita; Scontri dopo il match Roseto Basket-Pesaro: altri 13 Daspo, indagini sul gruppo di estrema destra Roseto Youth.

Scontri davanti lo stadio dopo Pescara Spezia: una decina di agenti di polizia rimasti feritiUn razzo ha provocato anche un principio d'incendio sul balcone di un'abitazione, domato dai vigili del fuoco mentre una decina di agenti della questura di Pescara hanno riportato contusioni e ferite ... ilpescara.it

Caos dopo la retrocessione: feriti anche agenti marchigiani fuori dallo stadioNotte di violenza al termine della gara tra Pescara e Spezia Scontri e tensioni si sono verificati a Pescara nella serata di ieri, al termine della gara contro lo Spezia, che ha sancito la retrocessio ... youtvrs.it

Insigne e il triste finale a Pescara #CalcioinPillole #Insigne #Pescara x.com