Giro d’Italia 2026 oggi il via | la prima tappa da Nessebar a Burgas in Bulgaria

Oggi prende il via il Giro d’Italia 2026, con la prima tappa che si svolge in Bulgaria. La corsa parte da Nessebar e prosegue verso Burgas, coinvolgendo i ciclisti in una gara che attraversa il paese balcanico. La scelta di questa nazione come sede di partenza rappresenta un’inedita apertura per l’evento, che per la prima volta si svolge fuori dall’Italia in questa fase iniziale.

Al via oggi, venerdì 8 maggio, il Giro d’Italia 2026. A ospitare la prima tappa quest’anno è la Bulgaria, scelta per ospitare la grande partenza della corsa rosa. Saranno 184 gli atleti, suddivisi in 23 squadre, pronti a sfidarsi lungo le 21 tappe in programma: da Nessebar fino a Roma, sede del grande arrivo per il quarto anno consecutivo. La prima tappa. Oggi si parte da Nessebar per arrivare a Burgas: 147 km con 500 m di dislivello. Si tratta di una tappa pianeggiante con brevissimi saliscendi concentrati nel circuito di 22 km che verrà percorso due volte circa a metà tappa. Il percorso segue la costa e passa accanto all’arrivo una prima volta per dirigersi verso Sozopol dove si affronteranno dieci giri in un veloce circuito caratterizzato da brevi ondulazioni di cui Cape Agalina costituisce GPM (due passaggi).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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