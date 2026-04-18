A Perugia, dal 22 al 24 aprile, si verificano blocchi al traffico in via Checchi e via Victor Ugo Bistoni a causa di lavori di manutenzione del verde urbano. La chiusura di queste strade limita la circolazione nel centro cittadino, creando disagi per gli automobilisti e i residenti della zona. Le autorità hanno annunciato il divieto di accesso in queste arterie per l’intera durata dell’intervento.

Perugia affronta nuovi disagi alla mobilità tra il 22 e il 24 aprile, quando la manutenzione del verde urbano impatterà direttamente sulla circolazione in via Checchi e via Victor Ugo Bistoni. Gli interventi di potatura degli alberi, gestiti dalla ditta Afor, comporteranno restrizioni temporanee dalle ore 7.00 alle ore 15.00 di ciascun giorno indicato. Logistica dei cantieri e limitazioni al traffico cittadino. La gestione operativa dei lavori prevede una serie di misure stringenti per garantire la sicurezza durante le operazioni di taglio. In via Checchi e in via Victor Ugo Bistoni, l’attività della ditta Afor si concentrerà su tratti specifici che verranno progressivamente interessati dai provvedimenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, blocchi al traffico dal 22 aprile: via Checchi e Bistoni chiuse

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