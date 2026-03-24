Nella partita di Champions League, la Sir Sicoma Monini Perugia ha superato Guaguas al tie break, avvicinandosi alla qualificazione alla Final Four. La sfida ha visto la squadra avversaria dimostrarsi difficile da battere, confermando le aspettative sul livello di difficoltà dell'incontro. La vittoria permette alla formazione italiana di mantenere alte le possibilità di avanzare nella competizione europea.

Che fosse il peggior avversario possibile lo si sapeva sin dal girone e anche oggi le previsioni sono state rispettate. La Sir Sicoma Monini Perugia ha sofferto, proprio come avvenuto qualche mese fa, una formazione, il Guaguas, che mai dà per persa una partita e anche questa volta c'è voluto il tie break per determinare il vincitore. Che per fortuna aveva la maglia bianconera addosso. Alle Canarie è stata battaglia vera, durata oltre due ore e mezza, con gli iberici che sembravano destinati a soccombere ma che con grande determinazione sono riusciti a recuperare il doppio svantaggio. Brividi anche nel set aggiuntivo, ma i Block Devils hanno avuto il merito di serrare le fila e conquistare un successo preziosissimo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Champions League, la Sir Sicoma Monini Perugia si avvicina alla Final Four: Guaguas piegato al tie break

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