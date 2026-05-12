Perseo il restauro è live Il cantiere apre al pubblico E nasce il logo di Gamb
Al Museo Nazionale del Bargello è iniziato il restauro del monumentale basamento in marmo e bronzo del Perseo di Benvenuto Cellini. Il cantiere è stato aperto al pubblico, consentendo di osservare da vicino le operazioni di intervento. Contestualmente, è stato presentato il nuovo logo di Gamb, associazione dedicata alla tutela e promozione del patrimonio artistico. L'intervento si inserisce nelle attività di conservazione del patrimonio museale.
Al via nel Museo Nazionale del Bargello il restauro del monumentale basamento in marmo e bronzo del Perseo di Benvenuto Cellini. Si apre oggi, infatti, sotto gli occhi dei visitatori, il cantiere ’live’ che interesserà il basamento del capolavoro cinquecentesco fino al 5 settembre prossimo, con un concept particolare: quello di raccontare il viaggio compiuto dai restauratori, sia nel recupero della componente marmorea che delle quattro statuette bronzee e della spada in ferro del Perseo, normalmente esposta in una delle vetrine della sala dell’Armeria. Un viaggio nella storia e nell’identità dell’opera, dunque, verso il recupero di un antico splendore che è patrimonio della collettività.🔗 Leggi su Lanazione.it
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Al via anche il cantiere live del restauro del basamento del Perseo di Benvenuto Cellini facebook
L’iniziativa per rendere riconoscibile il sistema museale che comprende tra gli altri anche le Cappelle Medicee e Orsanmichele. Al Bargello inaugurato il cantiere live, aperto al pubblico, del restauro del basamento del Perseo di Cellini bit.ly/logogamb26 x.com
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