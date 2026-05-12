Al Museo Nazionale del Bargello è iniziato il restauro del monumentale basamento in marmo e bronzo del Perseo di Benvenuto Cellini. Il cantiere è stato aperto al pubblico, consentendo di osservare da vicino le operazioni di intervento. Contestualmente, è stato presentato il nuovo logo di Gamb, associazione dedicata alla tutela e promozione del patrimonio artistico. L'intervento si inserisce nelle attività di conservazione del patrimonio museale.

Al via nel Museo Nazionale del Bargello il restauro del monumentale basamento in marmo e bronzo del Perseo di Benvenuto Cellini. Si apre oggi, infatti, sotto gli occhi dei visitatori, il cantiere ’live’ che interesserà il basamento del capolavoro cinquecentesco fino al 5 settembre prossimo, con un concept particolare: quello di raccontare il viaggio compiuto dai restauratori, sia nel recupero della componente marmorea che delle quattro statuette bronzee e della spada in ferro del Perseo, normalmente esposta in una delle vetrine della sala dell’Armeria. Un viaggio nella storia e nell’identità dell’opera, dunque, verso il recupero di un antico splendore che è patrimonio della collettività.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perseo, il restauro è live. Il cantiere apre al pubblico. E nasce il logo di Gamb

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L’iniziativa per rendere riconoscibile il sistema museale che comprende tra gli altri anche le Cappelle Medicee e Orsanmichele. Al Bargello inaugurato il cantiere live, aperto al pubblico, del restauro del basamento del Perseo di Cellini bit.ly/logogamb26 x.com

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