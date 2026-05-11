Firenze al via il restauro del basamento del Perseo di Benvenuto Cellini

A Firenze, è iniziato un intervento di restauro sul basamento del Perseo di Benvenuto Cellini, situato presso la Galleria dell’Accademia e i Musei del Bargello. Il progetto mira a conservare uno dei principali capolavori della scultura fiorentina del XVI secolo, con lavori che si protrarranno nei prossimi mesi. La decisione di intervenire è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane.

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Firenze, 11 maggio 2026 - Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello avviano un nuovo, importante progetto di restauro dedicato al basamento del celebre Perseo di Benvenuto Cellini, uno dei capolavori assoluti della scultura fiorentina del Cinquecento. All’interno del museo nazionale del Bargello ha inizio il restauro del basamento del Perseo, protagonista di un cantiere “live” allestito nella sala mostre al piano terra del museo. A partire dal 12 maggio, il pubblico potrà accedere allo spazio di lavoro e seguire da vicino le diverse fasi dell’intervento, in programma fino al 5 settembre 2026. “Aprire al pubblico un restauro...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, al via il restauro del basamento del Perseo di Benvenuto Cellini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Firenze, gli studenti del Cellini in visita al comando regionale dell'EsercitoFirenze, 4 maggio 2026 – Alzabandiera solenne questa mattina al Comando Militare Esercito Toscana di Firenze. Confrestauro protagonista al Salone dell’Arte e del Restauro di FirenzeDal 27 al 30 aprile, quattro giornate di incontri, sinergie e innovazione per il futuro del patrimonio Confrestauro, l’associazione italiana fondata...