È stato avviato il cantiere per il restauro del complesso monumentale di San Fortunato a Todi, che ospita il Liceo

TODI – Sono stati già consegnati alla ditta vincitrice della gara d’appalto i lavori di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di San Fortunato, sede del Liceo "Jacopone da Todi". Il cantiere sarà installato nell’arco di tre settimane; l’opera pubblica, finanziata con un milione di euro e gestita dal Segretariato regionale del Ministero della Cultura per l’Umbria, prevede l’impermeabilizzazione e la ripavimentazione in mattoni del chiostro che funge da ingresso alla scuola ed è spesso sede di concerti ed appuntamenti culturali, il recupero di affreschi e monumenti sepolcrali, la valorizzazione estetica di archi e parapetti. Sono previste una nuova illuminazione artistica e la sistemazione dello spazio verde centrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Apre il cantiere per il restauro di San Fortunato

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