Perquisizioni nella zona del Calopinace e di Borgata Giardini | scoperto e sequestrato arsenale
Nella zona del Calopinace e di Borgata Giardini sono state effettuate delle perquisizioni che hanno portato al rinvenimento e al sequestro di un arsenale di armi. Gli agenti della squadra Mobile di Reggio Calabria hanno condotto le operazioni, durante le quali sono stati trovati e confiscati diversi oggetti appartenenti a un patrimonio di armi. La scoperta si inserisce nelle attività di indagine in corso nella zona.
Un piccolo arsenale è stato scovato e sequestrato in città dagli investigatori della squadra Mobile di Reggio Calabria. Ieri, nell’ambito dei servizi disposti dalla questura di Reggio Calabria e finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e circolazione delle armi, i poliziotti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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