Perquisizioni nella zona del Calopinace e di Borgata Giardini | scoperto e sequestrato arsenale

Nella zona del Calopinace e di Borgata Giardini sono state effettuate delle perquisizioni che hanno portato al rinvenimento e al sequestro di un arsenale di armi. Gli agenti della squadra Mobile di Reggio Calabria hanno condotto le operazioni, durante le quali sono stati trovati e confiscati diversi oggetti appartenenti a un patrimonio di armi. La scoperta si inserisce nelle attività di indagine in corso nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui