Agguato ANPI | scoperto arsenale in casa del giovane già monitorato

Durante un'operazione della polizia, è stato trovato un arsenale in una casa di proprietà di un giovane sotto osservazione da mesi. Nell'unità abitativa sono state sequestrate armi dichiarate e altre non denunciate, tra cui alcune a fuoco e munizioni di vario tipo. La polizia ha effettuato controlli approfonditi anche nello scantinato della famiglia, dove sono state rinvenute ulteriori componenti pericolose. La Digos aveva avviato le indagini e il monitoraggio già da tempo.

? Cosa scoprirai Cosa nascondeva lo scantinato della famiglia Bondì oltre le armi dichiarate?. Perché la Digos monitorava già il giovane da mesi?. Chi sono i membri della famiglia coinvolti nei precedenti penali?. Come si spiega la presenza di un arsenale in una casa privata?.? In Breve Eitan Bondì era già monitorato dalla Digos dalla notte tra 26 e 27 gennaio 2025.. Perquisizione domestica ha rivelato tre fucili, diverse pistole e vari coltelli nello scantinato.. Padre Fausto Bondì ha precedenti per rapina aggravata dall'odio razziale.. Difesa degli avvocati Gai e Tognozzi sostiene l'assenza di legami con la Brigata Ebraica.. Il 25 aprile scorso, Eitan Bondì è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo l’agguato con colpi di pistola contro due attivisti dell’Anpi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agguato ANPI: scoperto arsenale in casa del giovane già monitorato Notizie correlate Scoperto un arsenale in casa. Padre e due figli nei guaiUna raffica di colpi esplosi nel cuore del giorno, sulla strada principale che conduce a una frazione di Sassoferrato, ha scoperchiato un vaso di... Malore in casa e maxi sequestro: scoperto un arsenale di droga? Cosa sapere Cividale del Friuli, carabinieri sequestrano oltre 100 grammi di droga in un'abitazione privata.