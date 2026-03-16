Archeotrekking all' Acquasanta | tour nella borgata tra bellezze liberty giardini e archeologia industriale

Un tour di archeotrekking riprende nel quartiere dell'Acquasanta a Palermo, portando i visitatori a scoprire le strutture Liberty, i giardini e i resti dell’archeologia industriale presenti nella zona. La passeggiata consente di osservare da vicino gli edifici storici e le aree verdi che caratterizzano questa parte della città. L'iniziativa si svolge nel quartiere senza interventi o modifiche esterne.

Torna il nostro archeotrekking urbano nel quartiere dell'Acquasanta a Palermo, tra bellezze liberty, giardini e archeologia industriale. Il tour è una passeggiata, guidata dall'archeologo e guida abilitata Antonio Alfano, che condurrà i visitatori alla scoperta della borgata marinara dell'Acquasanta.Si visiteranno: la chiesa Maria SS. della Lettera, villa Geraci, parte dell'antico stabilimento termale Pandolfo da cui ammirare la vista sul mare, e le Antiche Fornaci Maiorana, un luogo affascinante tra ipogei e ciminiere, che racconta la storia industriale della Sicilia e offre uno sguardo unico sul passato produttivo della regione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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