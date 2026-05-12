Perquisizioni ai detenuti in carcere | un cellulare sequestrato Giro di droga da oltre 17mila euro

Recentemente, le forze dell'ordine hanno effettuato diverse perquisizioni all’interno di un carcere in provincia di Bergamo. Durante un controllo, è stato sequestrato un telefono cellulare tra i detenuti. In un’altra operazione, sono stati trovati e sequestrati sostanze stupefacenti per un valore superiore ai 17.000 euro. Le attività sono state coordinate dalla Procura della Repubblica locale.

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