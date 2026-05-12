Perquisizioni ai detenuti in carcere | un cellulare sequestrato Giro di droga da oltre 17mila euro
Recentemente, le forze dell'ordine hanno effettuato diverse perquisizioni all’interno di un carcere in provincia di Bergamo. Durante un controllo, è stato sequestrato un telefono cellulare tra i detenuti. In un’altra operazione, sono stati trovati e sequestrati sostanze stupefacenti per un valore superiore ai 17.000 euro. Le attività sono state coordinate dalla Procura della Repubblica locale.
Bergamo. Negli ultimi tempi la Procura della Repubblica di Bergamo ha coordinato una serie di indagini, svolte sia dai Carabinieri che dalla Polizia di Stato, riguardo il fenomeno dell’introduzione illecita all’interno della Casa Circondariale di Bergamo – e successiva commercializzazione – di sostanze stupefacenti, nonché della introduzione di telefoni cellulari e schede, attraverso una pluralità di sistemi progressivamente individuati e ricostruiti. Tra gli episodi recenti, il 17 aprile 2024 sono stati arrestati tre persone in flagranza di reato in prossimità della Casa Circondariale di Bergamo, nel tentativo di introdurre, mediante l’utilizzo di un drone, droga e diversi apparecchi cellulari comprensivi di accessori e di relative sim.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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