Droga in carcere rivolta dei detenuti contro gli agenti per evitare le perquisizioni

Nelle carceri italiane, i detenuti hanno dato vita a una rivolta contro gli agenti per opporsi alle perquisizioni. Nonostante le operazioni di controllo condotte tra giugno 2025 e febbraio 2026, si registra ancora l’uso di telefoni cellulari e la presenza di droga all’interno delle strutture. La situazione resta tesa, con continue attività di approvvigionamento e commercio di stupefacenti tra le mura carcerarie.

"Successivamente ai proficui interventi repressivi del giugno, novembre e dicembre 2025, nonché del gennaio e degli inizi di febbraio 2026, permane l'impiego illegale di telefoni cellulari e continua l'attività di approvvigionamento e dello smercio dello stupefacente. Si perpetua, dunque, il proliferare dell'azione criminosa pulviscolare a vari livelli in seno e all'esterno della struttura La Dogaia di Prato". Lo ha scritto il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, in una nota diramata ieri 4 marzo, ponendo l'accento sulle situazioni di illegalità che il penitenziario pratese continua a evidenziare nonostante gli interventi.