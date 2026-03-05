Prato droga in carcere | rivolta dei detenuti contro gli agenti per evitare le perquisizioni

Nel carcere della Dogaia a Prato, i detenuti hanno protestato contro gli agenti per evitare le perquisizioni. La rivolta ha portato a tensioni all’interno della struttura penitenziaria, mentre le autorità giudiziarie stanno indagando sulla presenza di illegalità diffuse nel carcere. La situazione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e della magistratura, che cercano di gestire l’incidente e di fare chiarezza sui fatti.

Il carcere della Dogaia di Prato torna al centro dell'attenzione della magistratura per una situazione di illegalità diffusa all'interno della struttura penitenziaria. Nonostante i numerosi interventi delle forze dell'ordine negli ultimi mesi, continuano a emergere episodi legati a traffico di droga e utilizzo illecito di telefoni cellulari, fenomeni che, secondo gli inquirenti, dimostrano come alcune attività criminali riescano ancora a svilupparsi dentro e fuori l'istituto. Nella comunicazione ufficiale, il magistrato sottolinea come il problema non sia stato risolto nonostante le operazioni di contrasto avvenute nel corso del 2025 e nei primi mesi del 2026.