Pergolese retrocede | Rossi ‘siamo stati sfortunati ora ripartiremo
Nella partita tra Pergolese e un’avversaria, la squadra di Rossi ha subito una battuta d’arresto. Secondo il tecnico, la decisione arbitrale su un episodio chiave ha influito sull’andamento dell’incontro. In particolare, la gestione del rigore assegnato ha determinato una svolta negativa per la squadra, che ora si prepara a ripartire. La discussione si concentra su quale episodio abbia avuto il maggior peso nel cambiare le sorti del match.
? Domande chiave Quale episodio arbitrale ha cambiato l'inerzia dello scontro secondo Bettelli?. Perché la gestione del rigore ha condannato la squadra di Rossi?. Come influirà la retrocessione sulla ricostruzione del gruppo per la prossima stagione?. Chi dovrà cambiare per permettere alla Pergolese di tornare in Promozione?.? In Breve Allenatore Mirko Bettelli contesta rigore concesso alla Biagio Nazzaro di Morganti.. La squadra perde dopo tre anni trascorsi nella categoria Promozione.. Decisioni arbitrali su due episodi hanno influenzato lo scontro a Pergola.. Obiettivo ricostruzione in Prima categoria dopo il fallimento stagionale.. La Pergolese retrocede in Prima categoria dopo la sconfitta contro la Biagio Nazzaro, un esito che sancisce la fine di tre anni trascorsi nella categoria Promozione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Spalletti a Sky: «C’è rammarico, siamo stati anche un po’ sfortunati. Sogliano? Non l’ho capito, ogni volta loro rimanevano a terra 30 secondi»Senesi alla Juve, Comolli non molla il difensore argentino: pronta una nuova offerta.
Promozione: il presidente su ko con la Biagio e retrocessione. "Loro furbi, noi anche sfortunati. Ma la mia Pergolese ripartirà»Nonostante giocasse in casa e avesse a disposizione due risultati su tre la Pergolese ha dovuto cedere il passo alla Biagio Nazzaro.