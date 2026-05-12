Pergolese retrocede | Rossi ‘siamo stati sfortunati ora ripartiremo

Nella partita tra Pergolese e un’avversaria, la squadra di Rossi ha subito una battuta d’arresto. Secondo il tecnico, la decisione arbitrale su un episodio chiave ha influito sull’andamento dell’incontro. In particolare, la gestione del rigore assegnato ha determinato una svolta negativa per la squadra, che ora si prepara a ripartire. La discussione si concentra su quale episodio abbia avuto il maggior peso nel cambiare le sorti del match.

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