Dopo la partita tra Juventus e Verona all’Allianz Stadium, l’allenatore ha parlato ai microfoni di Sky, esprimendo rammarico per l’esito e menzionando una certa sfortuna durante il match. Ha anche fatto un commento su Sogliano, osservando che spesso i giocatori avversari restavano a terra per circa 30 secondi, senza spiegare il motivo. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato alcuni dubbi tra i tifosi.

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© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «C’è rammarico, siamo stati anche un po’ sfortunati. Sogliano? Non l’ho capito, ogni volta loro rimanevano a terra 30 secondi»

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