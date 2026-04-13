Leonardo è un'azienda statale italiana che si occupa di settori legati alla difesa e alla sicurezza. Gestisce progetti di grande portata e complessità, con contratti che coinvolgono molte risorse e tecnologie avanzate. La sua attività si estende su diversi ambiti, dalla produzione di sistemi aerospaziali a soluzioni per la difesa elettronica. L'azienda lavora sotto la supervisione del governo e rappresenta uno dei principali attori nel settore della sicurezza nazionale.

L'azienda statale della difesa gestisce affari enormi, ma soprattutto molto delicati, e il governo la usa anche per fare diplomazia Il 9 aprile il governo ha ufficializzato la nomina dei nuovi dirigenti di Leonardo, l’azienda statale che si occupa di difesa. La scelta di rimuovere Roberto Cingolani, amministratore delegato in carica dal 2023, e di sostituirlo con Lorenzo Mariani ha generato grosse polemiche. Non è una novità: da sempre la definizione dei ruoli apicali delle grandi aziende partecipate dallo Stato – quelle cioè di cui il governo controlla una quota decisiva delle azioni – genera tensioni, dibattiti e conflitti, spesso anche dentro le stesse coalizioni di governo, o dentro uno stesso partito.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è Leonardo e perché è così importante

Oltre l’operazione Leonardo-Idv. Cos’è un Oem e perché oggi è importanteNel settore della difesa c’è una distinzione, spesso sottovalutata, che separa le industrie realmente sovrane da quelle che lo sono solo parzialmente.

Registro anagrafe condominiale: cos’è e perché è importanteNon un semplice adempimento burocratico, ma un vero alleato dell’amministratore e dei condòmini, utile per garantire che la vita in comune si svolga...

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