L’allargamento dell’Unione europea passa attraverso Roma, che considera questa riunificazione un obiettivo prioritario. Dal momento dell’insediamento del governo attuale, questo principio è stato ribadito in più occasioni, come durante la conferenza di Trieste o in vari incontri dedicati. La posizione dell’Italia si riflette anche in discussioni e analisi pubbliche che sottolineano l’importanza di un rafforzamento dell’unità europea.

Due i punti della riunione “Amici dei Balcani occidentali”. Primo: Albania, Montenegro e Serbia sono “quasi” in Ue e immediatamente dopo sarà il turno dell’Ucraina. Secondo: forme di cooperazione come l’accordo italo-albanese sui migranti, se intrecciato strategicamente ad iniziative come il Corridoio 8 e la connettività di collegamenti come Trieste-Belgrado, producono un sistema di investimenti strategici, anticamera dell’Unione europea di domani Per l’Italia la riunificazione dell’Europa è una priorità: è questo uno dei principi messi nero su bianco dal governo di Giorgia Meloni sin dal suo varo e che ha trovato ampia rappresentazione in momenti di confronto (come la conferenza di Trieste) e di analisi (i forum a tema).🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché passa da Roma l’allargamento dell’Ue

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Allargamento UE: il rischio populisti blocca l’ingresso dell’UcrainaIl progetto di espansione dell’Unione Europea guidato da von der Leyen affronta un muro di resistenza politica che minaccia di far slittare i temi...

Leggi anche: Verso le elezioni in Ungheria. Passa da Budapest il destino dell’Ue?

Argomenti più discussi: Luigi Avveduto è il primo acquisto del generale Vannacci: il consigliere del municipio VII passa a Futuro Nazionale; La classe o il tempo che passa? La Roma si divide sul futuro di Dybala; NBA Europe: Cremona chiude e passa a Roma, per Milano duello Olimpia-Varese; Parma, che peccato. In un recupero incredibile la Roma ribalta il match e passa al Tardini 3-2.

L'Nba a Roma passa dal palazzo dello sport dell'Eur. La sfida Trieste-Cremona per prendersi il basket romano ift.tt/c2ELu50 x.com

Roma a Vienna - Treno o Aereo? Il viaggio in treno è super panoramico e vale la pena farlo? - reddit.com reddit

Frecce Tricolori: ecco perché oggi voleranno su RomaIl sorvolo è previsto nella mattinata del 12 maggio, in occasione degli Internazionali di Tennis e di un secondo evento istituzionale che vede l’Aeronautica Militare protagonista ... romatoday.it