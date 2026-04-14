L'allargamento dell'Unione Europea, con l'inclusione di Paesi come l’Ucraina, sta incontrando una forte opposizione politica che potrebbe impedire il dibattito su questa questione nel prossimo vertice a Nicosia. Il progetto, promosso dalla Commissione europea, si scontrerebbe con resistenze provenienti da alcuni membri, influenzate da posizioni populiste e nazionaliste. La discussione sull’adesione di nuovi Paesi rischia così di essere rimandata, lasciando in sospeso le prospettive di integrazione.

Il progetto di espansione dell’Unione Europea guidato da von der Leyen affronta un muro di resistenza politica che minaccia di far slittare i temi dell’allargamento fuori dall’agenda del prossimo vertice a Nicosia, in Cipro. Molte capitali europee temono che discutere l’ingresso di nuovi membri, come l’Ucraina, possa alimentare il consenso dei movimenti populisti e scatenare referendum nazionali ostili. L’ombra del passato e il timore dei consensi nazionalisti. La strategia della Commissione Europea volta a integrare nuovi Stati membri si scontra con una realtà politica interna molto più cauta di quanto previsto inizialmente. Secondo quanto...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allargamento UE: il rischio populisti blocca l’ingresso dell’Ucraina

I timori e le riserve dei Paesi membri all’ingresso dell’Ucraina nella UEA differenza di quanto si potrebbe pensare a fare resistenza all’ingresso di Kiev nell’Unione Europea non è la Russia, ma sono gli stessi Paesi...

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