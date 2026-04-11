Mancano pochi giorni alle elezioni in Ungheria, con il risultato che potrebbe influenzare le dinamiche dell’Unione Europea. Per la prima volta in 16 anni, il primo ministro uscente non parte con un vantaggio certo. A contendersi il governo ci sono candidati diversi, tra cui Péter Magyar, che sfida il partito di governo Fidesz nelle elezioni parlamentari di domenica. Le decisioni prese in questa tornata potrebbero avere ripercussioni anche sulle relazioni tra l’Ue e la Nato.

Per la prima volta in 16 anni Viktor Orban non parte in vantaggio. I destini di Ue e Nato passano da Budapest e dalle elezioni parlamentari di domenica, quando a sfidare il suo partito Fidesz, sarà Péter Magyar. La posta in palio va, evidentemente, oltre i seggi e i nomi dei ministri, dal momento che si innescheranno una serie di valutazioni a spoglio ultimato. Come quelle relative al fatto che l’Ungheria è membro sia dell’Unione Europea che della Nato, ma Orbán si è spesso messo di traverso agli alleati occidentali. Nessun leader in carica nell’Unione Europea ha guidato il proprio paese per un periodo così lungo come Orbán. Le elezioni del 2026 si svolgono in un clima complessivo caratterizzato da forti difficoltà economiche e un oggettivo malcontento pubblico, che nelle urne potrebbe trovare sfogo in un voto contro il leader uscente.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Verso le elezioni in Ungheria. Passa da Budapest il destino dell’Ue?

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