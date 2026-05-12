Il ministro della Cultura ha deciso di rimuovere Emanuele Merlino dal suo ruolo di capo della segreteria tecnica, accompagnato dalle dimissioni della segretaria particolare. La decisione è stata comunicata improvvisamente e ha generato tensioni tra le istituzioni coinvolte. La questione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra il ministero e le strutture di Palazzo Chigi, evidenziando una rottura tra le parti.

Emanuele Merlino silurato. Viva Emanuele Merlino. Lo strappo del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha dimissionato, così de botto, il capo della segreteria tecnica insieme con la segretaria particolare, Elena Proietti, è vissuto come un affronto dalle parti di Palazzo Chigi. Prova, per i retroscena, sia della tensione che si respira in Fratelli d’Italia (puntualmente smentita) sia del fatto che Giuli evidentemente non ne può davvero più. Alessandro Giuli (Imagoeconomica). Giuli ha deciso di giocare duro. Dopo “imperdonabili” divergenze di opinione in cdm con Matteo Salvini (con tanto di punzecchiature reciproche) e pure con una...🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché Meloni non può abbandonare Merlino

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