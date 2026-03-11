Calenda a Meloni | Per difendere l' Ue deve abbandonare Orban e Trump – Il video

Il leader politico ha commentato pubblicamente la posizione dell’attuale presidente del Consiglio, sottolineando che per proteggere l’Unione Europea è necessario allontanarsi dalle alleanze con Orban e Trump. Durante un evento a Roma, ha evidenziato come Trump abbia criticato ripetutamente l’Europa, definendola vassalla da tassare e compratrice di gas liquefatto, e ha ricordato che Trump ha dichiarato che il sistema NATO non esisteva più.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Non possiamo non vedere come Trump tratta l'Europa tutta, come vassalli da tassare, comprare gas liquefatto, come ci dica tutti i giorni che il sistema fondato sulla Nato, non esisteva più. Qui manca la sua analisi: che ci piaccia o meno oggi l'Europa è al centro di tre pressioni, che vengono da tre potenze neo imperialiste, la Russia, la Cina, e gli Stati Uniti, che vogliono la disarticolazione dell'Europa. Lei non può essere da un lato per l'Europa e dall'altro fare campagna per Orban che è dalla parte di Putin, non può contestare la propaganda russa e poi avere a fianco un vicepremier che ha contribuito a questa propaganda. 🔗 Leggi su Open.online

